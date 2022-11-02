Малафеев перечислил лучших вратарей первого круга РПЛ

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил о том, кого считает лучшими голкиперами по итогам первой половины сезона в РПЛ.

«В целом отметил бы многих: Селихова, который вернулся в основу «Спартака», Сафонова, который стабильно показывает себя на высоком уровне, но не без ошибок. Есть Шунин, Песьяков», — цитирует слова Малафеева «Чемпионат».

Помимо этого, эксперт выделил Егора Бабурина, отметив, что этот голкипер выручает команду в те моменты, когда это требуется, особенно хорошо он себя показал в матчах с «Зенитом» и «Ростовом». Еще есть Никита Гойло, который демонстрирует отличную игру в «Пари НН», добавил Малафеев.