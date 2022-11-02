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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малафеев перечислил лучших вратарей первого круга РПЛ

02 Ноября 2022 • 14:52 Комментировать

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил о том, кого считает лучшими голкиперами по итогам первой половины сезона в РПЛ.

«В целом отметил бы многих: Селихова, который вернулся в основу «Спартака», Сафонова, который стабильно показывает себя на высоком уровне, но не без ошибок. Есть Шунин, Песьяков», — цитирует слова Малафеева «Чемпионат».

Помимо этого, эксперт выделил Егора Бабурина, отметив, что этот голкипер выручает команду в те моменты, когда это требуется, особенно хорошо он себя показал в матчах с «Зенитом» и «Ростовом». Еще есть Никита Гойло, который демонстрирует отличную игру в «Пари НН», добавил Малафеев.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Ростов Краснодар Динамо Москва Вячеслав Малафеев Сергей Песьяков Антон Шунин Егор Бабурин Александр Селихов Матвей Сафонов Никита Гойло Пари НН
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