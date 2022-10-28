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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Яркие моменты карьеры Романа Павлюченко

28 Октября 2022 • 06:59 Комментировать
Футбольная карьера, словно лето в школьные годы. Кажется, что только вдыхаешь запах предстоящего июня, как уже вечер августа. Роман Павлюченко «свой июнь» встречал в Ставрополе, но по-настоящему раскрылся в Волгограде. Сегодня «спящий гигант» объявил о завершении карьеры. Время вспомнить ключевые моменты одного из лучших российских нападающих современности.
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Роман выделялся уже на старте карьеры. Ставропольское «Динамо» с небольшим желанием отпускало своего лучшего игрока в волгоградский «Ротор». И это неудивительно, поскольку были предложения от киевского «Динамо» и московского «Спартака». Однако «Ротор» был самым убедительным, найдя рабочее место водителя отцу футболиста. Волгоград заработал 700 тыс. евро через три года, когда Павлюченко всё-таки стал игроком «Спартака». Голы в РПЛ, коих набралось 104 в общей сложности, забитые мячи в Лиге чемпионов… Звёздный час Романа настал 15 лет назад.

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На игру с англичанами наши парни выходили по-русски. Без Акинфеева и Малафеева в воротах, с капитаном Аршавиным, включённым в состав Зыряновым, который в тот момент находился не в форме. И Романом Павлюченко в запасе, который опоздал на сбор команды на 19 минут. И результат, как обычно, довлел над нашей командой. Только победа! И никак иначе! А разве у нас бывает по-другому? Что было дальше – вы и сами помните. «Русский медведь», «спящий гигант» и прочими подобными заголовками пестрили СМИ ещё целый месяц, пока не случился конфуз в Израиле. Однако наш герой и вся сборная пережили и эту неудачу. Получив взамен бесценный опыт руководства командой Гусом Хиддинком, Павлюченко всегда вспоминал наставника, который смог сделать невероятное летом 2008 года, а самому Роману, по сути, подарить путёвку в АПЛ.

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«Милан», «Рома», «Герта», «Валенсия» были готовы купить Павлюченко в его эпизоде карьеры в АПЛ. «Ливерпуль» даже делал предложение, но получил отказ. Реднапп ценил своего русского талантливого парня, хотя поначалу их отношения не складывались. Вернуться в Россию после АПЛ, второй раз стать обладателем национального Кубка, установить целую плеяду личных рекордов и стать автором десятитысячного гола в чемпионатах России. Всё это про Павлюченко. На закате карьеры Роман поиграл в «Кубани», «Урале», порадовал любителей футбола в низших лигах, передавая опыт юным игрокам в ногинском «Знамени». Сегодня бронзовый призер Евро 2008 официально повесил «бутсы на гвоздь». Надеемся, что скоро мы увидим Романа Анатольевича уже в новом амплуа.

Константин Лицин

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