​Зобнин: Марио Фернандес не поступил бы так, как Гайич

Роман Зобнин снова вспомнил о моменте, который вызвал споры в дерби ЦСКА – «Спартак». Тогда защитник «армейцев» Милан Гайич устремился в атаку и не выбил мяч за боковую линию. Перед этим Роман Зобнин тоже не выбил мяч, допустив его потерю.

«Мне кажется, тут личные качества главную роль играют. В ЦСКА, например, был прекрасный футболист и отличный человек Марио Фернандес. Могу со стопроцентной уверенностью сказать, что он бы так не сделал», - высказался Зобнин, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Что касается вопроса о том, почему мяч не выбил сам Роман Зобнин, то он сказал, что сделал бы это, если бы остановился. По словам спартаковца, он не успел выбить мяч, потому что Милан Гайич сыграл в отборе.

Напомним, что ЦСКА и «Спартак» разошлись миром – 2:2.