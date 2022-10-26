Газизов: «Урунову нужно взяться за голову и решить свои проблемы»

«Уфа» не собирается возвращать в свои ряды полузащитника Остона Урунова, ныне выступающего за екатеринбургский «Урал». Об этом заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

«У него своя карьера, он идет дальше. Возвращение в «Уфу»? Вряд ли. Он сам себе карьеру делает, таких футболистов много. Нужно взяться за голову и решить свои проблемы», - передает слова руководителя «Спорт-экспресс».

Напомним, что Остон перебрался в «Урал» в прошлом месяце на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в трех поединках. Действующий контракт Урунова с клубом рассчитан до окончания сезона-2023/2024.