Аршавин объяснил, почему Бакаев мало играет за «Зенит»

Экс-форвард сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему полузащитник Зелимхан Бакаев получает нестабильную игровую практику в стане «сине-бело-голубых».

«Почему Бакаев не играет? Потому что там играет Малком. А с другой стороны - Клаудиньо. Эти игроки объективно сильнее, чем Бака», - приводит слова Аршавина «Комсомольская правда».

Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента. С 26-летним полузащитником был подписан контракт до середины 2025 года.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Зелимхан провел 11 матчей, отметившись одним забитым мячом.