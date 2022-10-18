​Каррера не готов возвращаться в Россию

В сезоне 2016/2017 под руководством Массимо Карреры «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России. Спустя год с лишним итальянец был уволен из московского клуба. На вопрос о том, может ли Каррера вернуться в Россию в зимнее межсезонье, ответил его агент Андреа Д’Амико.

«Если зимой поступит предложение из России, Массимо не вернётся», - высказался агент, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

В настоящий момент «Спартак» тренирует испанский специалист Гильермо Абаскаль. После тринадцати туров чемпионата «красно-белые» располагаются на второй позиции в таблице, отставая от «Зенита» на семь очков.