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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Каррера не готов возвращаться в Россию

18 Октября 2022 • 18:17 Комментировать

В сезоне 2016/2017 под руководством Массимо Карреры «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России. Спустя год с лишним итальянец был уволен из московского клуба. На вопрос о том, может ли Каррера вернуться в Россию в зимнее межсезонье, ответил его агент Андреа Д’Амико.

«Если зимой поступит предложение из России, Массимо не вернётся», - высказался агент, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

В настоящий момент «Спартак» тренирует испанский специалист Гильермо Абаскаль. После тринадцати туров чемпионата «красно-белые» располагаются на второй позиции в таблице, отставая от «Зенита» на семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера Андреа Д'Амико
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