Два футболиста РПЛ получили повестки в военкомат

Два игрока, выступающие за клубы Российской премьер-лиги, получили повестки в военкомат. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Иван Карпов.

По данным инсайдера, одним из получивших повестку является голкипер столичного «Торпедо» Александр Довбня. 35-летний спортсмен явился в военкомат по повестке и получил отсрочку в рамках частичной мобилизации. Имя второго футболиста пока не разглашается.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Довбня провел всего один поединок.

После 12 туров «Торпедо» набрало шесть очков и занимает последнее место в турнирной таблице. В следующем поединке «автозаводцы» на своем поле примут «Локомотив».