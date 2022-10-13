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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Два футболиста РПЛ получили повестки в военкомат

13 Октября 2022 • 12:04 Комментировать

Два игрока, выступающие за клубы Российской премьер-лиги, получили повестки в военкомат. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Иван Карпов.

По данным инсайдера, одним из получивших повестку является голкипер столичного «Торпедо» Александр Довбня. 35-летний спортсмен явился в военкомат по повестке и получил отсрочку в рамках частичной мобилизации. Имя второго футболиста пока не разглашается.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Довбня провел всего один поединок.

После 12 туров «Торпедо» набрало шесть очков и занимает последнее место в турнирной таблице. В следующем поединке «автозаводцы» на своем поле примут «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Довбня
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