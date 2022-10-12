​Чехия закрывает взъезд россиянам – спортсменов это тоже касается

В Чехии закрывают въезд в страну россиянам с шенгенскими визами. Ограничения вступают в силу во вторник, 25 октября. Об этом рассказывает телеграм-канал K/On/Off со ссылкой на Министерство иностранных дел Чехии.

Отмечается, что ограничения затрагивают и тех россиян, целью визита которых будет спорт или культура.

Стоит сказать, что некоторые российские футболисты из клубов Европы уже сталкивались с проблемами при поездках на матчи еврокубков.

Добавим, что Российский футбольный союз в настоящий момент находится под санкциями УЕФА и ФИФА. Сборная России в ближайшее время сможет проводить лишь товарищеские матчи.