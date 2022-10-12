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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Чехия закрывает взъезд россиянам – спортсменов это тоже касается

12 Октября 2022 • 18:59 Комментировать (1)

В Чехии закрывают въезд в страну россиянам с шенгенскими визами. Ограничения вступают в силу во вторник, 25 октября. Об этом рассказывает телеграм-канал K/On/Off со ссылкой на Министерство иностранных дел Чехии.

Отмечается, что ограничения затрагивают и тех россиян, целью визита которых будет спорт или культура.

Стоит сказать, что некоторые российские футболисты из клубов Европы уже сталкивались с проблемами при поездках на матчи еврокубков.

Добавим, что Российский футбольный союз в настоящий момент находится под санкциями УЕФА и ФИФА. Сборная России в ближайшее время сможет проводить лишь товарищеские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Россия Чехия
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Комментарии (1)
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Прям щас
12 Октября 2022 в 19:08
странные они какие-то... ну ничего страшного. надо надеяться, что российским клубам в этом сезоне не выпадут в соперники чешские команды.
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