Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев объяснил, почему Бакаев мало играет за «Зенит»

11 Октября 2022 • 08:26 Комментировать

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о карьере полузащитника Зелимхана Бакаева в петербургском «Зените». Хавбек испытывает недостаток игровой практики в стане действующего чемпиона России.

«В «Зените» у Бакаева высокий уровень конкуренции, выше, чем в «Спартаке». И Малком, и Мостовой сейчас великолепно играют. Ему надо больше работать, чтобы стать игроком старта», - приводит слова специалиста «КП Спорт».

Напомним, что Бакаев перешел из «Спартака» в «Зенит» минувшим летом на правах свободного агента.

В текущем сезоне Зелимхан принял участие в 14 поединках «сине-бело-голубых», в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Газзаев Зелимхан Бакаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
08:41 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко одержал 100 побед в РПЛ
08:26 · Россия. Премьер-лига
Газзаев объяснил, почему Бакаев мало играет за «Зенит»
07:22 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Промес в «Спартаке» 90-х был бы для ротации, не больше»
07:12 · Россия. Премьер-лига
Мещеряков отреагировал на увольнение Цорна и Циннбауэра из «Локомотива»
00:09 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин - о Салиховой: «Футбольный клуб – не тот механизм, не нужно его путать с шоу-бизнесом»
10 Октября
23:56 · Россия. Премьер-лига
Газзаев не сомневается в том, что «Локомотив» должен возглавить Сёмин
23:51 · Россия. Премьер-лига
«А пятое не нужно!» - «Торпедо» пошутило про лишнее колесо перед матчем с «Локомотивом»
23:43 · Россия. Премьер-лига
Селихов продлит контракт со «Спартаком» до конца недели
23:21 · Россия. Премьер-лига
Газзаев предостерег ЦСКА перед матчем со «Спартаком»
23:19 · Россия. Премьер-лига
Александр Хаджи: «Сравнение Соболева с Холанном неуместно»
22:46 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский назвал ключевого игрока в составе «Спартака»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Бевеев мог стать футболистом ЦСКА летом
22:20 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «У «Динамо» нет лидера»
21:29 · Россия. Первая лига
«Алания» обыграла конкурентов из «Арсенала» и снова лидирует в Первой лиге
21:27 · Россия. Премьер-лига
Юран высказался про своё увольнение из «Химок»
Все новости
Рекомендуем