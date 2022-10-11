Газзаев объяснил, почему Бакаев мало играет за «Зенит»

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о карьере полузащитника Зелимхана Бакаева в петербургском «Зените». Хавбек испытывает недостаток игровой практики в стане действующего чемпиона России.

«В «Зените» у Бакаева высокий уровень конкуренции, выше, чем в «Спартаке». И Малком, и Мостовой сейчас великолепно играют. Ему надо больше работать, чтобы стать игроком старта», - приводит слова специалиста «КП Спорт».

Напомним, что Бакаев перешел из «Спартака» в «Зенит» минувшим летом на правах свободного агента.

В текущем сезоне Зелимхан принял участие в 14 поединках «сине-бело-голубых», в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.