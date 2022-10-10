Головин — о Чалове: «Время, проведенное в Швейцарии, пошло ему на пользу»

Российский хавбек «Монако» Александр Головин высказался о выступлении своего бывшего партнёра по ЦСКА Фёдора Чалова в швейцарском «Базеле».

«Мне сложно сказать, есть ли прямая связь между его арендой в «Базель» и нынешней результативностью, но если смотреть со стороны, то время, проведенное в Швейцарии, действительно пошло ему на пользу», – заявил лидер российской сборной в интервью Sport24. По мнению Александра, Чалов мог пересмотреть некоторые жизненные позиции и получить новые умения, что повлияло на его статистику в Швейцарии.

Напомним, что Чалов провёл вторую половину прошлого сезона в «Базеле» под руководством нынешнего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Фёдор в 14 матчах забил четыре мяча. В текущей кампании РПЛ на счету нападающего уже семь голов в 12 играх в футболке ЦСКА.

