Кокорин: Давно не смотрел РПЛ

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал, смотрит ли он матчи Российской премьер-лиги.

Кокорин сказал «Чемпионату», что уже на протяжении длительного времени не смотрел целиком матч РПЛ, но недавно выбрал одну хорошую игру, но не получилось подписаться на трансляцию, потому что все заблокировано. Форвард считает, что из России проще посмотреть матч «Ариса».

В текущем сезоне 31-летний российский нападающий принял участие в четырех встречах чемпионата Кипра, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив одну голевую передачу.

«Арис» лидирует в лиге, набрав 12 очков после пяти туров.