Червиченко: «Зобнин не считает нужным выступать за сборную России»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, почему полузащитник «красно-белых» Роман Зобнин не поехал на товарищеский матч сборной России против национальной команды Киргизии (2:1).

«Видимо, человек, который зарабатывает в клубе около 4 млн, не считает нужным для себя выступать за сборную. Почему Роман не соизволит поехать в национальную команду?» - передает слова Червиченко издание «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Зобнин отказался от вызова в сборную России, сославшись на проблемы со здоровьем.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 28-летний хавбек провел 11 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.