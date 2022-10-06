Баженов: «Никто не может навязать конкуренцию «Зениту»

Экс-нападающий столичного «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о конкуренции в Российской премьер-лиге. По его мнению, сейчас нет команды, которая смогла бы помешать петербургскому «Зениту» выиграть очередной чемпионский титул.

«Никто не может навязать конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Пока вообще не вижу конкурентов. Игры за 2-5-е места будут интереснее», - передает слова Баженова издание «Чемпионат».

По итогам 11 туров Российской премьер-лиги команда Сергея Семака с 29 баллами занимает первое место в турнирной таблице. Отрыв от идущего вторым ЦСКА составляет шесть очков.