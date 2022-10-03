Шавло: «Промес - лучший игрок, который был в «Спартаке» за всё время»

Сергей Шавло, ранее занимавший пост генерального директора московского «Спартака», высказался о голландском полузащитнике «красно-белых» Куинси Промесе.

«Для меня Куинси - лучший игрок, который был в «Спартаке» за все время. Он стабилен. «Спартак» - это его команда. У нас он играет в удовольствие», - передает слова Шавло издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 30-летний голландец отметился девятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 11 поединках.

По итогам 11 туров «Спартак» набрал 22 очка и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице РПЛ.