Мартинс рассказал, когда вернётся в общую группу «Спартака»

Хавбек столичного «Спартака» Кристофер Мартинс в беседе с журналистом «Спорт-экспресса» высказался о своем восстановлении.

«Мое здоровье сейчас намного лучше. После зимней паузы уже буду тренироваться с командой», - сказал легионер.

В текущем сезоне полузащитник успел поучаствовать в восьми матчах «красно-белых», забил один мяч и сделал две голевые передачи. Из-за травмы бедра 25-летний футболист пропустит остаток года.

В воскресенье, 2 октября, «Спартак» сыграет на выезде против «Пари НН». Перед этой встречей столичный клуб идет на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.