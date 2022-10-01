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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мартинс рассказал, когда вернётся в общую группу «Спартака»

01 Октября 2022 • 11:05 Комментировать

Хавбек столичного «Спартака» Кристофер Мартинс в беседе с журналистом «Спорт-экспресса» высказался о своем восстановлении.

«Мое здоровье сейчас намного лучше. После зимней паузы уже буду тренироваться с командой», - сказал легионер.

В текущем сезоне полузащитник успел поучаствовать в восьми матчах «красно-белых», забил один мяч и сделал две голевые передачи. Из-за травмы бедра 25-летний футболист пропустит остаток года.

В воскресенье, 2 октября, «Спартак» сыграет на выезде против «Пари НН». Перед этой встречей столичный клуб идет на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кристофер Мартинс
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