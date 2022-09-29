Технический координатор «РБ Брагантино» Сандро Орланолли дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» по поводу подвигов Педро Габриэля.

Напомним, что в кубковой игре против «Химок» Педро Габриэл оформил «покер». Это были первые голы бразильца за «Локомотив».

- Вы выдели, что сделал Педро Габриэл вчера?

- Конечно, мы все внимательно следим за ним, видел обзор игры. Рад, что ему удаётся забивать в России. Отпуская его, мы знали, что у него всё получится. Этот матч даст хороший толчок его карьере в России. Он может стать одним из лучших игроков чемпионата, без сомнения. Мы общались с ним недавно, он отметил, что адаптация проходит хорошо, ему всё нравится.

- Может ли он потенциально дорасти до сборной Бразилии?

- Его потенциал выше среднего уровня игроков в Бразилии, так что да. Он сможет в перспективе стать игроком нашей сборной. Я бы отметил, что он заметно прибавляет, как раз в последнее время. Становится более крепким, улучшает свою физическую подготовку, ещё пару лет назад такого прогресса у него не было. И Россия ему поможет стать еще лучше.

- Предусмотрены ли какие-то бонусы в случае его успехов в России?

- Я бы не хотел говорить о деталях контракта, давайте просто будем следить за его успехом. В таком случае всем будет хорошо, и «Локомотиву», и нашему клубу и самому Педро.

Напомним, что ранее Педро Габриэл выступал именно за «РБ Брагантино».