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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» одержало лишь одну победу в четырёх матчах

29 Сентября 2022 • 06:23 Комментировать

Московское «Динамо» проводит неудачную часть сезона-2022/2023. Накануне столичный коллектив сыграл в Кубке России против «Оренбурга». Основное время встречи завершилось вничью, а в серии пенальти сильнее оказались представители Оренбурга.

Таким образом, столичный коллектив одержал всего одну победу в последних четырех поединках.

До этого «бело-голубые» уступили петербургскому «Зениту» (0:2) и «Сочи» (0:1). Единственная победа была в противостоянии с грозненским «Ахматом» (2:1).

После десяти туров Премьер-лиги «Динамо» с 16 баллами располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Оренбург
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