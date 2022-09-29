«Динамо» одержало лишь одну победу в четырёх матчах

Московское «Динамо» проводит неудачную часть сезона-2022/2023. Накануне столичный коллектив сыграл в Кубке России против «Оренбурга». Основное время встречи завершилось вничью, а в серии пенальти сильнее оказались представители Оренбурга.

Таким образом, столичный коллектив одержал всего одну победу в последних четырех поединках.

До этого «бело-голубые» уступили петербургскому «Зениту» (0:2) и «Сочи» (0:1). Единственная победа была в противостоянии с грозненским «Ахматом» (2:1).

После десяти туров Премьер-лиги «Динамо» с 16 баллами располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.