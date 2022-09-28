«Я уже знаю» - бывший словенский футболист «Сатурна» не сомневается в том, что игра России с Боснией не состоится

Денис Халилович, в прошлом выступавший за «Сатурн», сейчас тренирует словенский клуб «Копер». Он не сомневается в том, что матч между российской и боснийской сборными, который должен пройти в ноябре, за день до открытия чемпионата мира в Катаре, не состоится. Халилович ссылается на инсайдерскую информацию от своих боснийских друзей.

- Знаю об этой ситуации, у меня множество друзей в Боснии. Пьянич — друг моего двоюродного брата. Этой игры не будет. В сборной Боснии уже извинились за это соглашение о матче с Россией. Виной всему эта ситуация, - цитирует слова Дениса Халиловича «РБ Спорт».