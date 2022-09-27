Юран с удовольствием поработал бы с российской сборной

Уволенный недавно из «Химок» Сергей Юран дал понять, что был бы очень рад поработать с российской сборной, которую сейчас тренирует другой бывший «спартаковец» - Валерий Карпин.

По мнению Юрана, сейчас, в силу известных политических обстоятельств, сложились отличные условия для работы с молодежью, что очень импонирует Юрану. Также он уверен в том, что все запреты для российской сборной - временные, несмотря на то, что с политической точки зрения света в конце туннеля совершенно не видно.

- Предложат — обязательно рассмотрю. Я готов рассматривать, почему нет? Сейчас самое время плодотворно работать со сборной России: есть много талантливой молодёжи, надо проводить много товарищеских матчей. Не надо посыпать голову пеплом, что нет чемпионата мира или Европы. Всё равно мы вернемся в Европу! - цитирует Юрана «РБ Спорт».