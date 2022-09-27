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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Биджиев: «У «Спартака» есть уязвимости, но он держит уровень» эксклюзив

27 Сентября 2022 • 19:24 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал борьбу за чемпионство в чемпионате России.

- Конечно, ещё рано называть «Зенит» чемпионом. Но его игра, особенно против прямых конкурентов, говорит о том, что он главный фаворит. Особенно показательно то, что питерцы добиваются результата, при этом варьируя свою тактику. «Зенит» всех превосходит, и главное для него ровно пройти всю дистанцию турнира. Всё-таки в футболе разное может случиться.

У «Ростов» ресурсов меньше, чем у «Зенита». Тем не менее работа Карпина заслуживает большого уважения. «Ростов» стабильно набирает очки, не проигрывает, он победил «Спартак». Ростовчанам по силам побороться за место в тройке, а там чем чёрт не шутит.

Что касается «Спартака», то есть уязвимости в его схеме – «Зенит» сумел их разобрать и обратить в свою пользу. В последнем туре «Спартак» обыграл «Локомотив». Спартаковцы держат определённый уровень – я не могу сказать, что они опускаются ниже какой-то планки. Да, у них были отрезки, когда они недобирали очки, но нельзя их сбрасывать со счетов. «Спартак» – один из претендентов на медали. Какого достоинства, пока говорить рано.

Поражение ЦСКА от «Торпедо» стало очень неожиданным. Обычно «армейцы» достаточно уверенно обыгрывают тех, кто идёт ниже них, а тут такое резонансное поражение. Эта осечка подпортила планы ЦСКА в таблице. Но тем интересней чемпионат России, где ничего нельзя присуждать заранее, где фаворит может допустить оплошность в любом матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ
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