​Соболев претендует на приз лучшему игроку РПЛ в сентябре

Российская премьер-лига огласила список футболистов, которые претендуют на звание лучшего по итогам сентября. В шорт-листе оказались пять игроков из разных клубов: Дмитрий Полоз из «Ростова», Александр Соболев из «Спартака», Андрей Мостовой из «Зенита», Никита Бурмистров из «Сочи» и Лукас Вера из «Оренбурга».

Дмитрий Полоз и Александр Соболев в сентябре забили по три гола в трёх матчах. Андрей Мостовой в трёх играх дважды забил и отдал один голевой пас. Никита Бурмистров и Лукас Вера в трёх матчах по три раза ассистировали партнёрам.

Лидером чемпионата России после десяти туров является «Зенит».