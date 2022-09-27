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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Соболев претендует на приз лучшему игроку РПЛ в сентябре

27 Сентября 2022 • 17:51 Комментировать (2)

Российская премьер-лига огласила список футболистов, которые претендуют на звание лучшего по итогам сентября. В шорт-листе оказались пять игроков из разных клубов: Дмитрий Полоз из «Ростова», Александр Соболев из «Спартака», Андрей Мостовой из «Зенита», Никита Бурмистров из «Сочи» и Лукас Вера из «Оренбурга».

Дмитрий Полоз и Александр Соболев в сентябре забили по три гола в трёх матчах. Андрей Мостовой в трёх играх дважды забил и отдал один голевой пас. Никита Бурмистров и Лукас Вера в трёх матчах по три раза ассистировали партнёрам.

Лидером чемпионата России после десяти туров является «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Ростов Дмитрий Полоз Никита Бурмистров Оренбург Сочи Андрей Мостовой Александр Соболев Лукас Вера
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Комментарии (2)
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wild cat
27 Сентября 2022 в 18:05
ай..ну наканец та хоть хто та ацынил талант и артистизим сабалёфа..)) пахожы скора оскара фсё таки палучит...)) и мидаль ышо нада дать - лушчий нырялду...))
ингерман
27 Сентября 2022 в 18:11
ай поточняк бро.. нырялду с трамплину.. )))
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