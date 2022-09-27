Геркус - о трансферах «Торпедо»: «Очень много переговоров заканчивались ничем»

Глава московского «Торпедо» Илья Геркус высказался о работе клуба на летнем трансферном рынке.

«Это было очень нервно. Много срывалось трансферов, много переговоров заканчивались ничем. Надеюсь, больше с таким не столкнусь», - поведал руководитель в эфире программы «Футбол России».

«Автозаводцы» провально начали сезон-2022/2023 Российской премьер-лиги. Столичная команда набрала всего четыре балла после десяти проведенных туров и занимает последнее место в турнирной таблице.

В рамках 11-го тура чемпионата России «Торпедо» на выезде встретится с воронежским «Факелом».