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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Геркус - о трансферах «Торпедо»: «Очень много переговоров заканчивались ничем»

27 Сентября 2022 • 09:16 Комментировать

Глава московского «Торпедо» Илья Геркус высказался о работе клуба на летнем трансферном рынке.

«Это было очень нервно. Много срывалось трансферов, много переговоров заканчивались ничем. Надеюсь, больше с таким не столкнусь», - поведал руководитель в эфире программы «Футбол России».

«Автозаводцы» провально начали сезон-2022/2023 Российской премьер-лиги. Столичная команда набрала всего четыре балла после десяти проведенных туров и занимает последнее место в турнирной таблице.

В рамках 11-го тура чемпионата России «Торпедо» на выезде встретится с воронежским «Факелом».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Илья Геркус
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