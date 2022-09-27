Юные дебютанты РПЛ и ФНЛ

Дети растут очень быстро. Особенно чужие дети. Эта шутливая поговорка как нельзя кстати применима к футболу. Сегодня в мировом футболе появляются игроки, которым 14 лет! А что же у нас в России? Два года назад у нас появился свой талант, который стал рекордсменом нашего рейтинга. Сергей Пиняев сыграл в ФНЛ в 15 лет. Однако он не единственный такой игрок. О самых молодых дебютантах – в этой статье.

Талантливого Пиняева разглядели ещё в десятилетнем возрасте представители «Чертаново», которые и приложили все усилия для того, чтобы перевезти его из родного Саратова в Москву. Впоследствии неоднократно проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед», а 1 августа 2020 года сыграл против «Спартака-2», чем и вписал себя в историю. Напомним, что, выйдя на замену на 15 минут, Пиняев отметился голевой передачей уже после одного оборота секундной стрелки.

Список пяти самых юных игроков, дебютировавших в РПЛ и ФНЛ, выглядит следующим образом:

Сергей Пиняев («Чертаново», 15 лет 8 месяцев и 30 дней)

Павел Маслов («Тюмень», 15 лет 11 месяцев и 2 дня)

Алексей Ребко («Спартак», 16 лет 2 месяца и 17 дней)

Евгений Зезин («Зенит», 16 лет 3 месяца и 23 дня)

Роман Мельник («Луч», 16 лет 4 месяца и 15 дней)

Через месяц Сергею Пиняеву исполнится 18 лет, но он уже неплохо смотрится в составе «Крыльев Советов».

Павлу Маслову было суждено стать футболистом. В четырёхлетнем возрасте он уже вовсю тренировался с восьмилетними мальчишками! Старания к этому приложил отец будущего спартаковца Евгений Маслов, который почти всю карьеру провёл в родной Тюмени. 16 марта 2016 года Павел Маслов вышел на игру против иркутского «Байкала» в майке «Тюмени» в ФНЛ и установил возрастной рекорд в дебютных матчах, который, как мы теперь знаем, продержался чуть больше четырёх лет. Сегодня Маслов-младший, прошедший сборные России всех возрастов, является игроком ротации московского «Спартака». Вероятно, совсем скоро мы увидим его в новой команде. Не сложилась карьера у Евгения Зезина, который в первом чемпионате России 1992 года стал самым юным дебютантом, сыграв за питерский «Зенит» в поединке против московского «Асмарала». Дальше у Зезина был тульский «Арсенал», «Кубань», несколько команд Второй лиги. Не получилось раскрыться и у Романа Мельника, который в сезоне 1993 года сыграл в поединке против «Спартака». Дальше был длинный путь вниз вместе с «Лучом». Затем были «Океан», «Смена» и «Сибиряк»…

Куда удачливее сложилась карьера у самого юного дебютанта РПЛ. Почти двадцать лет назад, 10 июля 2002 года, Олег Иванович Романцев за четыре минуты до финального свистка позволил свершиться историческому событию. На поле вместо не менее юного Сычёва, продемонстрировавшего знаменитую майку «Кто мы? Мясо!» после победного забитого мяча, появился Алексей Ребко. И это не где-нибудь, а в матче против питерского «Зенита», счёт в котором был 4:3. Правда, вслед за этим Ребко вновь был сослан в дубль. За пять сезонов в составе «красно-белых» Алексей провёл всего 23 матча во всех турнирах. Пик карьеры Ребко пришёлся на 2009 год, когда он сыграл почти все матчи РПЛ в составе «Москвы», проведя три встречи в составе национальной команды. Дальше были московское «Динамо», «Ростов»», Томь» и «Амкар» с «Ротором». Сегодня Ребко работает тренером «Строгино».

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Очевидно, что дебют в 16 лет не означает, что дальнейшая карьера всенепременно будет успешной. Каждый футболист индивидуален и в этом возрасте ему приходится бороться с самым трудным – «медными трубами», которые пройти не так-то просто. Кто перестаёт выкладываться, тот остаётся на прежнем уровне или вовсе опускается на уровень ниже. Поэтому даже при самом большом таланте никогда нельзя прекращать работать над собой.

Константин Лицин