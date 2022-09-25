ЦСКА получил нового владельца. На официальном сайте московского клуба сообщается о закрытии сделки между ВЭБ.РФ и компанией «Баланс Эссет Менеджмент». По итогам сделки новый акционер получит 77,63% акций ЦСКА.

В своём пресс-релизе ЦСКА поблагодарил ВЭБ.РФ и поприветствовал «Баланс Эссет Менеджмент». При этом московский клуб отметил, что Евгений Гинер будет продолжать работать на должности президента клуба.

«Спортивное направление деятельности при этом остаётся без изменений - под контролем президента клуба Евгения Гинера», - говорится в сообщении ЦСКА.

После десяти туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.