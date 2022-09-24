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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​РФС работает над бронью от мобилизации для футболистов

 
24 Сентября 2022 • 17:13 Комментировать

Максим Митрофанов, который работает в Российском футбольном союзе на должности директора по развитию, высказался на тему объявленной в стране частичной мобилизации. По словам Митрофанова, Союз работает над бронью для футболистов и спортсменов из других видов.

«Могу дать только формальный ответ - РФС, безусловно, проводит определённую работу. Мы на связи с Министерством спорта и с Минобороны - сейчас вырабатываем принципы», - высказался Митрофанов, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что перед вылетом на матчи против Киргизии футболистам сборной России в аэропорту задавали вопросы о военных билетах и военной службе. Об этом рассказывали представители команды, в частности главный тренер Валерий Карпин.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Максим Митрофанов
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