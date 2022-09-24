Егор Пруцев заявил, что ему приятно приезжать в Россию

Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев высказался о попадании в состав молодёжной сборной России.

Пруцев рассказал Sport 24, что ему приятно приезжать в Россию, даже на один день в Новогорск, просто приятно пообщаться с ребятами на родном языке, потому что в Сербии он ведет диалог на английском.

Напомним, 19-летний футболист перебрался в сербскую «Црвену Звезду» из «Сочи» минувшим летом.

На данный момент молодежная сборная России проводит товарищеский матч со сборной Казахстана,за прямой текстовой трансляцией встречи можно следить на портале LiveResult.ru. После первого тайма Россия ведет со счетом 2:0.