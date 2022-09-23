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В «Зените» отреагировали на желание «Коринтианса» выкупить Юри Алберто

 
23 Сентября 2022 • 12:26 Комментировать

Бразильский «Коринтианс» заявил о намерении выкупить нападающего Юри Алберто у петербургского «Зенита». Своим мнением по этому поводу поделился генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Обращался ли к нам «Коринтианс» по поводу выкупа Юри Альберто? Пока нет», - передает слова руководителя «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне нападающий принял участие в 16 поединках за «Коринтианс» во всех турнирах. Алберто отметился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Напомним, что контракт Юри с петербургским клубом рассчитан до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Александр Медведев Юри Алберто
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