В «Зените» отреагировали на желание «Коринтианса» выкупить Юри Алберто

Бразильский «Коринтианс» заявил о намерении выкупить нападающего Юри Алберто у петербургского «Зенита». Своим мнением по этому поводу поделился генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Обращался ли к нам «Коринтианс» по поводу выкупа Юри Альберто? Пока нет», - передает слова руководителя «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне нападающий принял участие в 16 поединках за «Коринтианс» во всех турнирах. Алберто отметился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Напомним, что контракт Юри с петербургским клубом рассчитан до середины 2027 года.