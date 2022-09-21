Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал тот факт, что бразильские игроки «Зенита» Клаудиньо и Малком начали процесс получения российского гражданства.

- Я так и не смог понять, даст ли это право Малкому и Клаудиньо участвовать в матчах за сборную России и какие преимущества получит от этого «Зенит». Может, Малком и Клаудиньо выиграют с точки зрения каких-то личных интересов. Если они откажутся от выступления за сборную Бразилии в угоду сборной России, то я не вижу в этом логики. Всем известно, что сборную России отстранили от международных турниров на год, два, а может, и ещё больше. Я не могут понять, в чём смысл данного решения и что оно даёт российскому футболу.