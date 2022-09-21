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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клубы из небольших населённых пунктов России

 
21 Сентября 2022 • 07:05 Комментировать
В нынешнем розыгрыше Кубка России внимание было приковано даже к стадии 1/256 финала. Виновниками этого события стали команды из Медиалиги. Однако настоящую историю сотворила команда «СтавропольАгроСоюз», которая защищает цвета города Невинномысска из Ставропольского края. Население города, по данным на начало этого года, составляет 114 тыс. человек. Наверняка они гордятся своими земляками, которых могут увидеть в роли водителя такси, курьера или грузчика. «СтавропольАгроСоюз» имеет любительский статус, выступая в первенстве края, где в последний сезон стал чемпионом. Какие ещё известные футбольные клубы выступают в небольших городах, – в этой статье.
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В столице Республики Калмыкия живёт всего 100 тыс. человек. Но в конце 1990-х футболисты «Урала» стали звёздами Элисты и всей Калмыкии. Седьмое место оставило "Уралан" в шаге от еврокубков. Но куда памятнее стала домашняя игра 21-го тура против московского "Спартака". Единственный гол Александра Игнатьева привёл в восторг переполненный стадион "Уралан". Победа над "красно-белыми", которые через месяц обыграют мадридский "Реал" в Лиге чемпионов, стоила Элисте нескольких праздных бессонных ночей. Жаль, что сказка кончилась достаточно быстро. К примеру, в Арзамасе и Орехово-Зуеве, которые имеют население на две тысячи человек больше, о таком уровне футбола оставалось только мечтать. Команды из этих городов не поднимались выше середины турнирной таблицы Первой лиги. И если «Арзамас» сегодня играет на уровне Нижегородской области, то «Знамя Труда» из Орехово-Зуева пытается занять своё «место под солнцем» под руководством Валерия Есипова.

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В Димитровграде 111 тыс. человек всегда мечтали о Высшей лиге, но даже второго по значимости дивизиона в 1990-е хватало. Потом не стало и этого. В 115-тысячном Раменском успели захватить РПЛ и даже видели Кубок Интертото, который канул в Лету, как и клуб, которому не хватило финансов в сезоне -2011/12. Спустя три года удалось «возродиться», но выше Второй лиги «Сатурн» не поднимался. Промышленный Новотроицк с населением в 82 тыс. человек стал настоящей кузницей молодых футболистов. Прямые «поставки» в «Урал» уже оправдали себя: Алексеев, Бевеев, Егорычев. Свинов стал голкипером «Спартака», а Савин – вратарём московского «Локомотива». За счёт этих денег и живёт «Носта».

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В городе Лиски, население которого не превышает 52 тыс. человек, профессиональный футбол «моргает» с незавидной частотой. Есть деньги – Вторая лига, нет денег – КФК. С 2016 года в немногочисленном городе Воронежской области второго дивизиона не видят. Похожая история и в Выксе, население которой, согласно официальным данным, на 70 человек больше, чем в Лисках. Только «Металлург» последний раз выступал во втором дивизионе в сезоне-2014/15. И конечно же, главная история в России – это «Чайка». Песчанокопцы, коих насчитывается чуть более 10 тыс. человек, приходили на двухтысячный стадион, забивая все места под завязку. Сегодня стадион реконструирован и вмещает до 3500 зрителей. Команда, пережившая истории с договорными матчами, начала жизнь заново. Надеемся, что в этот раз всё получится. Футбол любят в нашей стране. Для того чтобы играть в него, не требуется больших вложений, достаточно найти мяч или его подобие и несколько друзей. Но если вы хотите стать настоящим футболистом, то в вашем городе должен быть профессиональный клуб. Иначе на кого равняться?

Константин Лицин

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