Клубы из небольших населённых пунктов России

В столице Республики Калмыкия живёт всего 100 тыс. человек. Но в конце 1990-х футболисты «Урала» стали звёздами Элисты и всей Калмыкии. Седьмое место оставило "Уралан" в шаге от еврокубков. Но куда памятнее стала домашняя игра 21-го тура против московского "Спартака". Единственный гол Александра Игнатьева привёл в восторг переполненный стадион "Уралан". Победа над "красно-белыми", которые через месяц обыграют мадридский "Реал" в Лиге чемпионов, стоила Элисте нескольких праздных бессонных ночей. Жаль, что сказка кончилась достаточно быстро. К примеру, в Арзамасе и Орехово-Зуеве, которые имеют население на две тысячи человек больше, о таком уровне футбола оставалось только мечтать. Команды из этих городов не поднимались выше середины турнирной таблицы Первой лиги. И если «Арзамас» сегодня играет на уровне Нижегородской области, то «Знамя Труда» из Орехово-Зуева пытается занять своё «место под солнцем» под руководством Валерия Есипова.
В Димитровграде 111 тыс. человек всегда мечтали о Высшей лиге, но даже второго по значимости дивизиона в 1990-е хватало. Потом не стало и этого. В 115-тысячном Раменском успели захватить РПЛ и даже видели Кубок Интертото, который канул в Лету, как и клуб, которому не хватило финансов в сезоне -2011/12. Спустя три года удалось «возродиться», но выше Второй лиги «Сатурн» не поднимался. Промышленный Новотроицк с населением в 82 тыс. человек стал настоящей кузницей молодых футболистов. Прямые «поставки» в «Урал» уже оправдали себя: Алексеев, Бевеев, Егорычев. Свинов стал голкипером «Спартака», а Савин – вратарём московского «Локомотива». За счёт этих денег и живёт «Носта».
В городе Лиски, население которого не превышает 52 тыс. человек, профессиональный футбол «моргает» с незавидной частотой. Есть деньги – Вторая лига, нет денег – КФК. С 2016 года в немногочисленном городе Воронежской области второго дивизиона не видят. Похожая история и в Выксе, население которой, согласно официальным данным, на 70 человек больше, чем в Лисках. Только «Металлург» последний раз выступал во втором дивизионе в сезоне-2014/15. И конечно же, главная история в России – это «Чайка». Песчанокопцы, коих насчитывается чуть более 10 тыс. человек, приходили на двухтысячный стадион, забивая все места под завязку. Сегодня стадион реконструирован и вмещает до 3500 зрителей. Команда, пережившая истории с договорными матчами, начала жизнь заново. Надеемся, что в этот раз всё получится. Футбол любят в нашей стране. Для того чтобы играть в него, не требуется больших вложений, достаточно найти мяч или его подобие и несколько друзей. Но если вы хотите стать настоящим футболистом, то в вашем городе должен быть профессиональный клуб. Иначе на кого равняться?
Константин Лицин
Бан пользователя