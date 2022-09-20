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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев знает, что нужно делать российскому футболу в условиях санкций

 
20 Сентября 2022 • 17:50 Комментировать (3)

Российский футбол по-прежнему находится под санкциями. Во вторник было объявлено о том, что сборная России не будет допущена к жеребьёвке отбора на чемпионат Европы 2024 года.

По поводу ситуации, с которой столкнулся российский футбол и спорт в целом, высказался комментатор Дмитрий Губерниев. Он рассказал, что нужно делать в сложившейся ситуации.

«Поддерживать спорт и спортсменов, проводить соревнования, показывать их по телеку! И развивать детско-юношеский спорт! Секции должны быть бесплатными, с достойной зарплатой у тренеров и педагогов!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что российские клубы не участвуют в турнирах УЕФА в сезоне 2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Губерниев
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Комментарии (3)
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Alex1972
20 Сентября 2022 в 18:57
Ага... И достойную зарплату будут выдавать пушным мясом... Хе-хе..
daymonn
20 Сентября 2022 в 17:56
Ну, куда уж без тебя, балабол-горлопан! Футбол и ты- вещи несовместимые. Затычка бездарная.
ингерман
20 Сентября 2022 в 17:55
Секции должны быть бесплатными, с достойной зарплатой у тренеров и педагогов!
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ай посоны.. выхадныя уже давно закончились.. ну закройте же вы наканец двери. А-ха-ха-ха! )))
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