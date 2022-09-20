Губерниев знает, что нужно делать российскому футболу в условиях санкций

Российский футбол по-прежнему находится под санкциями. Во вторник было объявлено о том, что сборная России не будет допущена к жеребьёвке отбора на чемпионат Европы 2024 года.

По поводу ситуации, с которой столкнулся российский футбол и спорт в целом, высказался комментатор Дмитрий Губерниев. Он рассказал, что нужно делать в сложившейся ситуации.

«Поддерживать спорт и спортсменов, проводить соревнования, показывать их по телеку! И развивать детско-юношеский спорт! Секции должны быть бесплатными, с достойной зарплатой у тренеров и педагогов!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что российские клубы не участвуют в турнирах УЕФА в сезоне 2022/2023.