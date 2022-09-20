Тихонов считает, что сборная России может сыграть с медийной командой

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос о возможном проведении товарищеского матча сборной России с командами медиалиги.

«Можно пригласить 2DROTS или «Амкал». Они неплохо выглядят. Игру сборной России с «Амкалом» или 2DROTS могли бы посетить, например, 15 тысяч болельщиков», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Специалист заявил, что у блогерских команд много поклонников, плюс можно посмотреть на футболистов сборной.

Ранее сообщалось, что представители тренерского штаба сборной России проведут товарищеский матч с медийным клубом «Наши Парни». Тихонов отметил, что не сможет принять участие в этой встрече, ему предстоит операция на колене.