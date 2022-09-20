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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов считает, что сборная России может сыграть с медийной командой

 
20 Сентября 2022 • 14:09 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос о возможном проведении товарищеского матча сборной России с командами медиалиги.

«Можно пригласить 2DROTS или «Амкал». Они неплохо выглядят. Игру сборной России с «Амкалом» или 2DROTS могли бы посетить, например, 15 тысяч болельщиков», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Специалист заявил, что у блогерских команд  много поклонников, плюс можно посмотреть на футболистов сборной.

Ранее сообщалось, что представители тренерского штаба сборной России проведут товарищеский матч с медийным клубом «Наши Парни». Тихонов отметил, что не сможет принять участие в этой встрече, ему предстоит операция на колене.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Тихонов Амкал 2DROTS Наши парни
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