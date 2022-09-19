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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван футболист, который чаще всех бьёт по воротам в РПЛ

 
19 Сентября 2022 • 09:52 Комментировать

Хавбек самарских «Крыльев Советов» Максим Глушенков чаще всех пробивал по воротам за десять проведенных туров Российской премьер-лиги. У полузащитника набралось 48 ударов. Об этом сообщается в телеграм-канале Opta Sports.

В топ-3 по этому статистическому показателю также попали вингер московского «Спартака» Куинси Промес (42) и атакующий полузащитник екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви (37).

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 23-летний Глушенков провел десять поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Куинси Промес Максим Глушенков
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