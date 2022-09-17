Повреждение Дивеева может быть «значительным» – Федотов

Наставник ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал повреждение защитника «армейцев» Игоря Дивеева, полученное им в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо».
«Есть повреждение. По первым моментам значительное. Неудачно приземлился, подвернул ногу», - цитирует Федотова Sport24.
Специалист также добавил, что более подробную информацию о степени травмы можно будет получить только после медобследования, которое запланировано на завтра.
Дивеев был заменён на 86-й минуте встрече, вместо него на поле появился нападающий Антон Заболотный.
Подопечные Владимира Федотова уступили «Торпедо» со счётом 0:1.
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