Повреждение Дивеева может быть «значительным» – Федотов

Наставник ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал повреждение защитника «армейцев» Игоря Дивеева, полученное им в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо».

«Есть повреждение. По первым моментам значительное. Неудачно приземлился, подвернул ногу», - цитирует Федотова Sport24.

Специалист также добавил, что более подробную информацию о степени травмы можно будет получить только после медобследования, которое запланировано на завтра.

Дивеев был заменён на 86-й минуте встрече, вместо него на поле появился нападающий Антон Заболотный.

Подопечные Владимира Федотова уступили «Торпедо» со счётом 0:1.