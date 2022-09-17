Бывший игрок краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выступления Александра Кокорина за «Арис» из Лимасола. Недавно экс-игрок «Зенита» и сборной России забил свой первый гол за 655 дней.

- В кипрском чемпионате можно играть легко. Я в одно время, когда работал в краснодарском «Колосе», ездил на Кипр, где мы проводили товарищеские матчи. И там президент одного из клубов высшей лиги рассказал мне такую быль. Они приехали играть на Кубок в какую-то деревню. В местной команде им сказали: «У нас тут «колхоз», нас тут шесть человек, мы не хотим играть, пусть нам так засчитают поражение». Другие начали: «Да что мы, зря сюда ехали, что ли?». Те всё-таки согласились, набрали с улицы ребят и обыграли эту высшую лигу. Я свидетель слов президента того клуба.

Если и в кипрском чемпионате не забивать, то где тогда забивать? Это равносильно российскому любительскому футболу. Кокорин, может, поехал на Кипр, чтоб дачу купить, отдохнуть, там природа сказочная. Говорить о футболе здесь не стоит. Или Дзюба – перешёл в турецкий чемпионат и уже присел на скамейку. Я же говорил, что у него нет особых игровых качеств. Вот Хвича – другое дело. Его голам за «Наполи» какое-то объяснение есть. У нас он брал мяч и шёл чуть ли не от своей штрафной, физически слабый, бегал, а там в хорошей команде для него создают все условия, только обыгрывай и забивай.