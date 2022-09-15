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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Асхабадзе рассказал об основной цели «Факела» на сезон

 
15 Сентября 2022 • 20:59 Комментировать (1)

Гендиректор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, что борьба за выживание в РПЛ остаётся основной целью его команды на сезон.

При этом он добавил, что это не повлияет на настрой команды в Фонбет Кубке России.

«Мы будем биться в каждом матче. Я уже говорил, что Кубок России – это очень интересная история», - цитирует Асхабадзе «Спорт-Экспресс».

По словам гендиректора «Факела», нынешний формат кубкового турнира позволяет зарабатывать «какие-то деньги», что является важной составляющей для клуба «с самым маленьким бюджетом».

Сегодня «Факел» уступил «Спартаку» со счётом 0:3 во втором туре группового этапа турнира. В активе воронежской команды пока нет набранных очков.


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Евро-Футбол.Ру,
Факел Кубок России Роман Асхабадзе РПЛ
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Комментарии (1)
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Kirolnic
15 Сентября 2022 в 22:02
Блин, бюджет мизерный, воровать трудно...
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