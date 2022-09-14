Игрок «Сочи»: «Дзюба не подошёл бы под наш стиль»

Голкипер «Сочи» Денис Адамов считает, что экс-нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба, переехавший в летнее трансферное окно в турецкую Суперлигу, не подошел бы южанам.

«Он не подошел бы под наш стиль сейчас. Тренер пытается играть низом, а на Дзюбу с его ростом надо закидывать верхом», - приводит слова вратаря «РБ Спорт».

Напомним, что 34-летний центрфорвард стал игроком «Адана Демирспор». Артём подписал с турецким клубом однолетний трудовой договор с возможностью пролонгации.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции россиянин принял участие в трех поединках и отметился одним забитым мячом.