Ветеран ЦСКА назвал главного фаворита РПЛ

Экс-футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Зенит» - основной претендент на чемпионство в этом сезоне. ЦСКА может составить конкуренцию, но думаю, что в лучшем случае «армейцы» будут в тройке», - приводит слова ветерана Metaratings.ru.

После девяти сыгранных туров «Зенит» набрал 23 балла и уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Что касается ЦСКА, «армейский» коллектив с 16 очками располагается на шестом месте.

В десятом туре питерцы сыграют против «Динамо», а москвичи встретятся с «Торпедо».