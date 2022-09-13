Бериша объяснил, почему продлил контракт с «Ахматом»

Хавбек грозненского «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал подписание нового трудового соглашения с клубом.

«Рад подписать новый контракт. Хочу сказать спасибо президенту, клубу и всем, кто принимал в этом участие. Решил остаться, потому что здесь мне очень комфортно и все нравится», - поведал 30-летний футболист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Бериша защищает цвета грозненской команды с января 2017 года. Его новый контракт с «Ахматом» рассчитан до окончания сезона-2024/2025.

В текущем розыгрыше чемпионата России Бернард провел семь поединков, забил один гол и сделал одну результативную передачу.