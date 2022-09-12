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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «Все пенальти в матче ЦСКА – «Краснодар» были по делу» эксклюзив

 
12 Сентября 2022 • 19:28 Комментировать

Футбольный функционер и экс-арбитр ФИФА Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил состояние «Краснодара» и прокомментировал пенальти, поставленные в ворота «быков» в матче 9-го тура РПЛ с ЦСКА («армейцы» выиграли 4:1). Напомним, что гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг выражал недовольство судейством Сергея Иванова в том матче.

- В конце прошлого сезона я вам говорил, что мальчишки в «Краснодаре» завершат сезон хорошо. Потому что они играли с удовольствием и громадным желанием. Они попали в основной состав, когда все легионеры уехали, и они были на подъёме. Однако в новом сезоне – и, опять же, я вам об этом уже говорил – им будет трудно. Я ничего не имею лично против Сторожука, но на данный момент он тренер уровня второго дивизиона. Как он может тренировать в Премьер-лиге? Командой надо не просто управлять, она должна играть тактически правильно. А сегодня футболисты «Краснодара» действуют на поле вразнобой. Можно тасовать состав сколько угодно, но если игроков не обучать должным образом во время практических занятий, толку никакого не будет.

Три пенальти в ворота «Краснодара» в матче с ЦСКА? Все они были по делу. Единственное, Сергей Иванов ошибся, когда сначала зафиксировал фол со стороны Чалова в чужой штрафной и дал ему жёлтую карточку. Арбитр в том случае не сделал паузу и не дождался подсказки от ВАРа, а принял неверное решение, которое ему пришлось потом изменить на правильное. Как бы ни говорили журналисты «Матч ТВ», что Чалов падал картинно, на самом деле вратарь его сбивал. И вообще система принятия судейских решений такова, что в штрафной площади кто первый коснулся мяча, тот и прав. Чалов сыграл в мяч, а Сафонов его просто сбил. Повторю: все пенальти в игре были абсолютно по делу. На что здесь можно пенять? У «Краснодара» были какие-то серьёзные моменты у ворот ЦСКА? Я трезво смотрел матч и что-то их не припомню. Единственное, Рамирес забил издалека хорошим ударом. Поэтому результат закономерен.

В советское время в Новороссийске был турнир, который проводил местный «Черноморец», и он играл в финале с «Днепром» Днепропетровск, который тренировал Леонид Колтун, они были чемпионами страны в своё время. Я тогда назначил пять пенальти во время матча. Их нужно назначать сколько угодно, если они есть. Нарушение внутри штрафной – значит, пенальти. Поэтому какие проблемы?

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди
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