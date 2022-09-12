Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал увольнение с поста главного тренера грозненского клуба Андрея Талалаева.

- Конечно, это решение руководства «Ахмата» вызвало удивление. Но не меньше удивления вызвали и последние результаты домашних матчей – поражения от Самары и от Нижнего Новгорода. Я думаю, решение об увольнении было принято всё-таки не спонтанно, а после проведения определённого анализа работы Талалаева за время пребывания его в Грозном. И руководители пришли к выводу, что необходимы изменения. Если посмотреть в целом, то я считаю, что Талалаев проделал в «Ахмате» довольно-таки неплохую работу. Команда при нём была крепким середняком, не боролась за выживание, но также не боролась и за высокие места – допустим, от первого до пятого или до шестого. Насколько я знаю, в Грозном хотят сделать существенный шаг вперёд и перевести «Ахмат» в число клубов, которые могут замахнуться на что-то более высокое, чем середина таблицы. Я считаю, у грозненцев достаточно неплохой состав, который может конкурировать с командами первой семёрки-восьмёрки. Сегодня в таблице есть явное различие между двумя её половинами. К сожалению, «Ахмат» покамест находится во второй восьмёрке. Кроме того, у болельщиков и у руководства клуба было немало вопросов к Талалаеву по поводу трансфера Агаларова и его игрового времени. Возможно, это тоже одна из причин его увольнения – но не главная, я думаю.