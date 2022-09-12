Бывший игрок краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский, проходивший сборы с ленинградским «Зенитом», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым раскритиковал главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака после крупной победы питерской команды над «Оренбургом» со счётом 8:0.

- Хотя бы постеснялся Семак выпускать основной состав против «Оренбурга» и издеваться над своими запасными. Один опорный хав Вендел весь «Оренбург» обыграл. Выставляет Семак сборную Бразилии, на главном поле «Газпром Арены» висты собирает, а «Оренбургу» приходится восемь штук из своих ворот доставать.

Ну дай поиграть тем, кто сидит в запасе. Чистяков, Круговой, Алип, Адамов, Сутормин не вышли даже на замену. А выпустил бы их Семак в основе, и они бы бегали, отрабатывали контракты. Зачем ставить сборную мира против слабой команды? Бедные пацаны из «Оренбурга», мне их жалко.