Поговаривают, что в ближайшее время состав «Локомотива» может пополнить бразильский вингер Педриньо, права на которого принадлежат клубу «Ред Булл Брагантино». Комментарий на этот счёт для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал агент 22-летнего футболиста Фернандо Гарсия.

«Локомотив» интересуется Педриньо? Сегодня в Бразилии праздник, я только проснулся. На данный момент я не могу ничего сказать о том, окажется ли он в «Локомотиве» или нет. Никакой информации об этом сейчас у меня нет», - высказался Гарсия.

В настоящий момент «Локомотив» готовится к гостевому матчу Премьер-лиги против «Факела», который пройдёт 11 сентября.