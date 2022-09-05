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Биджиев: «Очевидно, что немецкая модель в «Локомотиве» не работает» эксклюзив

 
05 Сентября 2022 • 22:02 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал увольнение Марвина Комппера с поста тренера московского «Локомотива».

- Увольнение Комппера ничего не решает, на мой взгляд. Это просто попытка создать видимость серьёзных кадровых выводов. На самом деле проблемы «Локомотива» гораздо глубже. Даже по последнему матчу было видно, что тактически «Ахмат» превзошёл «Локомотив», несмотря на то, что играл вдесятером. «Железнодорожникам» нужно было действовать по-другому, больше использовать фланги. Но получалось так, что они всё время пытались пробиваться через центр, что облегчало оборонительные задачи футболистам «Ахмата». Только в конце игры, когда уже, что называется, прижало, у «Локомотива» пошла какая-то фланговая игра. По-моему, надо было включать её гораздо раньше.

Не знаю, насколько Циннбауэр был вовлечён в решения Комппера или Комппер вовлечён в решения Циннбауэра. В любом случае, я думаю, они вдвоём могли бы изменить ситуацию по ходу матча. Выпустить в конце игры на замены вместо атакующих игроков более нацеленных на оборону – это тоже не было решением проблемы. Поэтому я скептически смотрю на перспективы Циннбауэра. Считаю, руководство «Локомотива» должно принять более конкретные меры. Есть тренеры из тех, кто играл раньше за «железнодорожников», кто знает и любит этот клуб, – вот на них и нужно обращать внимание. А то, что модель с немецким вариантом не работает, я думаю, это уже очевидно.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Чемпионат России Марвин Комппер Хасанби Биджиев РПЛ
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