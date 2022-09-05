Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал увольнение с должности тренера московского «Локомотива» Марвина Комппера.

- У «Локомотива» нет результата, и естественно, что руководители клуба пытаются что-то сделать, встряхнуть команду, поэтому принимаются подобные решения.

- Может, футболисты не понимали, кто из дуэта Комппер – Циннбауэр по факту главный тренер, а кто – нет?

- Это, может у болельщиков не было чёткого понимания, а внутри клуба, я думаю, процессы налажены.

- «Железнодорожники» поднимутся в таблице?

- Посмотрим. «Локомотив» приучил нас, что он составляет конкуренцию ведущим клубам и находится в группе лидеров. Болельщики ждут, что «Локомотив» сможет вернуться в верхнюю часть таблицы и навязать там борьбу другим клубам.

- Ставка на немцев в руководстве и тренерском штабе «путейцев» не оправдалась?

- Я бы так не сказал. С кем-то не получилось, но остаётся работать Циннбауэр. Посмотрим, как теперь всё сложится.