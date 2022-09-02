​Гендиректор «Спартака» рассказал, в чём трудность переговоров по Фернандесу

Состав «Спартака» до закрытия трансферного окна в России может пополнить испанский полузащитник Паоло Фернандес, ныне представляющий «Волос». Евгений Мележиков, занимающий должность генерального директора московского клуба, высказался о переговорном процессе.

«Ещё работаем. Всё зависит от договороспособности руководства «Волоса», - сказал Мележиков.

«Правда ли, что «Спартак» не хочет платить 1,5 миллиона? Мы хотим говорить о рыночной стоимости игрока, а не о пожеланиях «Волоса», - высказался гендиректор «красно-белых», дав понять, что трудность заключается в аппетитах греческого клуба.