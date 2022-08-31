Агент Кайо рассказал о состоянии игрока после травмы

Футбольный агент Нето Хеновес, который является представителем защитника «Краснодара» Кайо Пантелеао, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

«Кайо счастлив снова играть. Он чувствует себя отлично. Участие в матче против «Химок»? Ближе к игре будет понятно», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что бразильский легионер получил травму во время контрольного поединка «быков» против «Ростова» в прошлом месяце. Из-за повреждения он пропустил пять матчей нынешнего розыгрыша Премьер-лиги. Кайо вернулся на поле в поединке шестого тура против «Оренбурга» (2:0).

Следующий матч краснодарцы проведут с «Химками» в Кубке России 31 августа.