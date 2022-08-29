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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рауш объявил о завершении карьеры официально

 
29 Августа 2022 • 15:58 Комментировать

Бывший футболист сборной России Константин Рауш объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 32 лет. Последним клубом защитника был «Нюрнберг», в составе которого игрок провёл прошлый сезон во второй Бундеслиге.

Практически всю свою футбольную карьеру Рауш провёл в Германии. Защитник выступал за «Кёльн», «Штуттгарт» и многие другие немецкие клубы среднего уровня. С 2018 по 2020 год Константин играл за московское «Динамо».

В 2017 году Рауш дебютировал за сборную России, хотя до этого выступал за молодёжную сборную Германии разных возрастных категорий. В составе национальной команды России игрок провёл 9 матчей, где не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Константин Рауш
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