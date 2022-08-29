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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Девушка запретила экс-игроку «Марселя» Гонсалесу переходить в «Спартак»

 
29 Августа 2022 • 06:43 Комментировать

Экс-футболист французского «Марселя» Альваро Гонсалес отказался от переезда в Россию, где интерес к нему проявлял московский «Спартак». Как сообщает в своих социальных сетях инсайдер Саша Тавольери, переговоры были завершены из-за девушки игрока, побоявшейся ехать в РПЛ из-за политической ситуации.

После отказа «красно-белым» Альваро договорился о продолжении карьеры в «Аль-Насре». Защитник согласовал контракт с клубом по схеме «1+1».

В минувшем сезоне Гонсалес провел шесть матчей в Лиге 1, не отметившись голевыми действиями. Этим летом он покинул «Марсель» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Альваро Гонсалес
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