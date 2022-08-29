Девушка запретила экс-игроку «Марселя» Гонсалесу переходить в «Спартак»

Экс-футболист французского «Марселя» Альваро Гонсалес отказался от переезда в Россию, где интерес к нему проявлял московский «Спартак». Как сообщает в своих социальных сетях инсайдер Саша Тавольери, переговоры были завершены из-за девушки игрока, побоявшейся ехать в РПЛ из-за политической ситуации.

После отказа «красно-белым» Альваро договорился о продолжении карьеры в «Аль-Насре». Защитник согласовал контракт с клубом по схеме «1+1».

В минувшем сезоне Гонсалес провел шесть матчей в Лиге 1, не отметившись голевыми действиями. Этим летом он покинул «Марсель» на правах свободного агента.