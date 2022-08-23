​Медина: Мне понравилась водка

Зимний новобранец ЦСКА Хесус Медина высказался о наиболее известных в России алкогольном напитке и блюде.
Сначала Медина рассказал, что он пробовал водку. Парагваец поделился своими впечатлениями от этого напитка.
«Понравилось, но много не пью», - высказался Медина, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».
Далее Медина высказался о борще.
«Тоже нравится, очень вкусное блюдо», - заявил 25-летний футболист московской команды
На текущий момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Владимира Федотова в шести турах смогла набрать 13 очков.
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