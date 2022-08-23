​Медина: Мне понравилась водка

Зимний новобранец ЦСКА Хесус Медина высказался о наиболее известных в России алкогольном напитке и блюде.

Сначала Медина рассказал, что он пробовал водку. Парагваец поделился своими впечатлениями от этого напитка.

«Понравилось, но много не пью», - высказался Медина, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Далее Медина высказался о борще.

«Тоже нравится, очень вкусное блюдо», - заявил 25-летний футболист московской команды

На текущий момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Владимира Федотова в шести турах смогла набрать 13 очков.