«Спартак» планирует трансфер игрока из РПЛ

В текущее трансферное окно московский «Спартак» может подписать нового футболиста в оборонительную линию. Как стало известно Metaratings.ru, в поле зрения «красно-белых» находится защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков. Столичный клуб рассматривает вариант аренды 23-летнего игрока с правом последующего выкупа.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Горшков принял участие в шести поединках, в которых получил одну желтую карточку.

После шести сыгранных туров «Спартак» набрал 13 очков и лидирует в турнирной таблице. В последнем матче «красно-белые» уступили «Динамо».